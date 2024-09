Osimhen è stato le nostre emozioni la nostra storia Una misera trattativa non cancella tutto

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 3 settembre 2024)le, la. Unanon loIn tutta questa vicenda ci si dimentica delle, della, della passione. L’amore a tempo del calcio, mercenario e cinico, devoto al bisogno si consuma in un attimo. Se il pallone è ancora sentimento, Victor va declinato al passato ma non calpe. Non sarebbe giusto, non è giusto. Nel bene e nel male chi ti ha dato gioia va custodito come quella volta che ci rimise la faccia a Milano o quando fummo tutti aggrappati a lui a Roma, a Udine, a ogni giornata di quella cavalcata. È facile scaricare gli uomini, più complicato accarezzare l’oblio facendo finta di niente.