Open Day Its Prodigi | al via la presentazione dei corsi gratuiti

(Di martedì 3 settembre 2024) Arezzo, 3 settembre 2024 – ITS Academy, la prima Academy toscana interamente dedicata all’Informatica e al Digitale, apre le porte a tutti gli interessati con una serie diDay, in vista dell’avvio dei nuoviprevisto per ottobre. Le giornate disi terranno nelle sedi di Empoli, Pisa, Arezzo e Prato, e offriranno l’occasione di esplorare la nuova offerta formativa e conoscere da vicino le opportunità professionali dei perbiennali. A partire da ottobre, nei diversi territori della Toscana, inizieranno i nuovi. Ad Empoli saranno attivati i perdi Artificial Intelligence Specialist e Cloud Security Specialist, mentre a Pisa prenderanno il via idi Full Stack Developer & Integrator II e System CyberSecurity.