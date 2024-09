Mugello Scarperia sbarca in Tv al programma Rai Il Borgo dei Borghi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024)e San Piero (Firenze), 3 settembre 2024 – Il Comune die San Piero ha annunciato che "il nostro Comune, tramite ildiè stato selezionato per partecipare alla 12esima edizione del prestigiosotelevisivo “Ildei”, che andrà in onda su Rai 3 a partire dal 20 ottobre 2024 all’interno del contenitore domenicale “Kilimangiaro”. "A partire da mercoledì 4 settembre - spiega una nota del Comune - avranno inizio le riprese nel nostro incantevole, che proseguiranno per una settimana. Questa importante occasione ci permetterà di mostrare al grande pubblico le meraviglie artistiche, architettoniche e paesaggistiche del nostro territorio, nonché le tradizioni che da sempre animano la nostra comunità".