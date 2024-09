Manuel Bortuzzo vince alle Paralimpiadi | la non reazione di Lulù Selassié

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 3 settembre 2024)ieri ha regalato al medagliere paralimpico italiano una bella medaglia di bronzo nei 100 metri rana. “Non so che dire, è bellissimo. L’ultima vasca pensavo a quanta fatica ho fatto per arrivare qui. Voglio godermi questo momento. Questa medaglia per me è come un Oro, era già tanto per me essere qua”. A congratularsi con lui sui social, nonostante quell’esperienza lui l’abbia volutamente omessa dalla sua autobiografia, sono stati quasi tutti i suoi ex compagni di gioco del Grande Fratello Vip. Aldo Montano gli ha dedicato una storia su Instagram: “Bronzone fenomeno. Nostro orgoglio“; mentre sotto al post pubblicato dasulla medaglia vinta, tanti altri gli hanno scritto.