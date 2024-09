Ma che rabbia perdere così

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Il secondo ko consecutivo in trasferta, arrivato al termine di una gara che avrebbe potuto e dovuto chiudersi in maniera differente, ha lasciato il segno nel gruppo bianconero. "Siamo andati a giocare in un campo difficile – ha commentato mister Michele Mignani dopo il match – contro una squadra di valore, portando grande personalità e disputando una partita importante. Poi però alla fine conta quello che porti a casa e anche questa volta in trasferta non abbiamo portato a casa niente. Evidentemente dobbiamo fare qualcosa in più: dispiace per come è andata, perché volevamo fortemente raccogliere qualche punto". Il tecnico ha scelto la via del pragmatismo: "Nel calcio puoi subire gol velocemente, anche alla fine: quello che dobbiamo capire è che se non puoi vincere la partita, almeno non devi perderla.