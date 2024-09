LIVE Sinner-Paul 7-6 US Open 2024 in DIRETTA | il n 1 recupera due break e si aggiudica il primo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-3 Risposta profonda di, lungo il back difensivo di. L’azzurro siilset per 7-6 in un’ora e 4 minuti. 6-3 Ancora una violentissima battuta esterna vincente. 5-3 Ace esterno, ci voleva davvero. 4-3 Pazzesco diritto lungolinea di, che trasforma una fase difensiva in offensiva. Poi schiaffo al volo di diritto a segno. 3-3 Giocata davvero male la palla corta daci arriva facilmente e va a segno di rovescio. 3-2 Servizio e diritto lungolinea, lungo il lob difensivo di. 2-2 Lungo il rovescio diin uscita dal servizio. L’italiano è tornato falloso e, soprattutto, poco propositivo. 2-1 Scambio durissimo.ha preso costantemente l’iniziativa, poi incredibilmente ha messo in rete uno smash da metà campo. Errore gravissimo per l’americano.