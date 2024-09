Legnano calcio senza pace ora è Pogliani il dg ma la cessione del club sembra ormai vicina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 3 settembre 2024), 3 settembre 2024 – È stato ufficializzato in queste ore il ruolo di Erosall’interno del’Ac. L’ex diesse avrà adesso la direzione generale dele contestualmente sono state revocate tutte le deleghe a De Rose e Greco. “Auspichiamo che la professionalità, la competenza e la credibilità del nuovo dg possano trasmettere la serenità e la fiducia di cui ilha bisogno e che questa nomina possa essere foriera di un assetto societario maggiormente legato al territorio”, ha dichiarato il presidente Enea Benedetto. Dirigenti che vanno e che vengono in casa lilla, in attesa delladella società che potrebbe arrivare a breve ma sulla quale ci sono ancora molte incognite.