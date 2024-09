L’acqua nella Rsa ora è un caso I sindacati rincarano la dose | | Ecco come veniva razionata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) "Siamo costretti a ribadire ancora una volta che non c’è stato nessun taglio del, né per i ricoverati nei reparti ospedalieri, né per gli ospiti delle Rsa". L’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli ha smentito nei giorni scorsi le dichiarazioni di Cgil, Cisl, Ugl salute, Fials e Nursing Up relative a un razionamento delche questa volta viene riferito a discapito degli ospiti della Rsa di Ripatransone. Le stesse sigle sindacali hanno però ieri rilanciato ricordando che l’Ast di Ascoli, con nota del 16 gennaio , letteralmente sanciva: "Su disposizione della direzione amministrativa si ricorda cheminerale in bottiglia nelle unità operative è legata all’esclusivo impiegodiluizione di farmaci, preparazione di latti, integratori alimentari e solo per scopi legati alle terapie, non per uso personale dei dipendenti.