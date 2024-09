La Capitaneria fa ‘rotta’ a Bellaria | Collaborazione sempre proficua

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) In vista del via alla conclusione dei lavori per il prolungamento di 80 metri del molo portuale levante, previsti nella terza decade di settembre, autorizzati – tra gli altri enti – dalladi porto, il sindaco Filippo Giorgetti ieri mattina in municipio ha salutato il cambio della guardia ai vertici dell’autorità portuale del riminese. Un incontro definito "molto cordiale" tra il sindaco e il capitano di fregata Giorgia Capozzella, attuale comandante delladi porto di Rimini, insieme al suo successore designato, capitano di fregata Ottavio Cilio. Il tutto alla presenza anche del comandante dellalocale primo luogotenente Pierino Paolo Longo. Giorgetti ha espresso ringraziamenti al capitano Capozzella "per l’eccellente lavoro svolto durante il suo mandato".