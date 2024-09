Julianne Moore e Tilda Swinton in 17 minuti di applausi e lacrime a Venezia

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di martedì 3 settembre 2024) Standing ovation emozionante per “The Room Next Door” alla Mostra del Cinema di“The Room Next Door”, diretto dall’acclamato Pedro Almodóvar, ha ricevuto una risposta travolgente alla Mostra del Cinema di, con una straordinaria standing ovation di diciassettedopo la sua proiezione. Il film, che approfondisce i temi profondi dell’eutanasia, dell’autodeterminazione e dell’amicizia femminile, ha risuonato profondamente nel pubblico, scatenandoed emozioni palpabili in tutta la Sala Grande. Un forte contendente per il Leone d’Oro? Con un’accoglienza così entusiasta, “The Room Next Door” è emerso come un forte contendente per l’ambito Leone d’Oro. La misura deglisuggerisce che questo film è uno dei film più amati finora al festival.