Istituto Rampone il dirigente scolastico Miele | Al via un nuovo percorso formativo in Informatica e Telecomunicazioni

(Di martedì 3 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDa domani parte ilsperimentale in “– con curvatura in robotica ed intelligenza artificiale” presso l’Isdel “PalmieriPolo”. A renderlo noto è ilNazzareno. Ilindirizzo si basa su una didattica laboratoriale, metodologie innovative e didattica digitale. Nel piano di studi sono state inserite nuove discipline come il cinese ed economia aziendale per dare ancora più importanza ai mercati internazionali. In seguito al conseguimento del diploma gli studenti avranno la possibilità di poter entrare nel mondo del lavoro con un anno di anticipo, proseguire gli studi all’università o iscriversi presso l‘ITS Academy – ICT Campus con corsia preferenziale e formula 4+2, con qualifiche altamente professionalizzanti (MICROSERVICES & CYBERSECURITY SPECIALIST).