Il Napoli di Conte Kvara | parlano Improta Santacrocre Scozzafava

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 3 settembre 2024) A Radio Kiss Kiss, nel corso della rasmissione ‘Radio Goal’, è intervenuto anche Gianni. Di seguito le dichiarazioni dell’ex giocatore dele dirigente sportivo. “Cambio modulo per? Ilha un potenziale offensivo che fa paura a tutte le squadre del mondo e giocando come sta giocandosi rischia non poco sulle ripartenze e prestiamo il fianco anche a squadre inferiori. Penso sarebbe giusto tornare a 4 dietro riportando al suo ruolo naturale anche Di Lorenzo.però è abituato ad un certo tipo di tattica, sarà faticoso ma sono certo che si renderà conto che non può preferire un difensore in più rispetto ad un centrocampista”. Ildi, ha parlato anche Santacroce Nella stessa emittente e nella stessa trasmissione ha parlato anche un altro ex giocatore del, Fabiano Santacroce. Di seguito le sue parole.