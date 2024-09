Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a CORSICO e LEGNANO nel week-end del 21 e 22 settembre

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 3 settembre 2024) Glididei Marmi: le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia tornano finalmente con due appuntamenti nell’area della Città Metropolitana di Milano con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda. Si potranno ammirare le ormai mitiche “boutique a cielo aperto” dell’originale Consorzio sabato 21, nelle Vie Dante e Verdi (per un’attesa iniziativa con il patrocinio del Comune), e domenica 22, in occasione della tradizionale Festa dell'Uva (nella consueta location di Via della Pace, nei pressi del Maniero della Flora, ed in collaborazione con la Contrada). Dunque, due appuntamenti da non perdere assolutamente per i tanti appassionati del genere, come sempre all’insegna dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19.