Giornata del benessere sessuale quello che i maschi non dicono e non fanno per superare i problemi | i consigli degli esperti

(Di martedì 3 settembre 2024) Pavia, 3 settembre 2024 - Per ilo medio italiano ammettere di avere un problemae cercare di risolverlo era e resta un tabù: sia con i medici per trovare una cura sia con il partner per spiegare certe défaillance e soprattutto lo stato d’animo che ne consegue. Che ilo medio italico abbia qualcheno tra le lenzuola, soprattutto in considerazione di un’età media che diventa sempre più alta, lo mettono nero su bianco i dati dell'Agenzia italiana del farmaco: nel 2023 in Italia le vendite ufficiali dei medicinali per trattare la disfunzione erettile hanno superato i 200 milioni di euro, posizionando il nostro Paese al secondo posto nel mondo, subito dopo il Regno Unito.