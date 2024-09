Dalle siringhe all’immondizia quel vicolo nel completo degrado

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) A pochi passi dalla scuola di via Firenze, tra gli edifici dell’ex Banca e la sede del Globo, c’è unche dalla Nazionale porta direttamente in via Torino attraverso una scalinata. Un luogo senza illuminazione, completamente abbandonato, pieno di sporcizia dove trovano riparo persone che vanno a drogarsi. Il contenitore metallico dove si trova il contatore del gas, il cui vetro è stato rotto, è diventato il raccoglitore delle, lungo le scale ci sono cucchiaini metallici usati per scaldare le dosi di eroina, sullo scivolo erbacce e immondizia. Un angolo della città al confine con il territorio di San Benedetto che è stato completamente abbandonato e che i residenti non utilizzano più perché divenuto pericoloso.