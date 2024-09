CONTIGO è l’inedito di LELE BLADE

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 3 settembre 2024), uno degli artisti più talentuosi della scena urban napoletana, torna venerdì 6 settembre 2024 con un singolo inedito “”, una traccia in pieno stile del rapper, primo estratto del suo prossimo progetto in studio.diè “è uno degli artisti più talentuosi della scena urban napoletana e ora è pronto a tornare con un singolo inedito: “” (Warner Music Italy) fuori ovunque venerdì 6 settembre 2024. Il brano è il primo estratto del suo prossimo progetto in studio. Negli ultimi anni il rapper ha dato prova della sua abilità di oscillare tra rap crudo e brani più melodici e conscious in cui ha dimostrato una grande capacità di contaminarsi e sperimentare.