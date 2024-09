Colle | Dalla Chiesa servitore esemplare

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 3 settembre 2024) 10.45 In un messaggio per il 42° anniversario dell'attentato mafioso in cui furono uccisi a Palermo il generale, la moglie Setti Carraro e l'agente Russo, il Presidente Mattarella ricorda "l'dello Stato.Il suo lascito ideale vive in chi s'impegna contro mafia e terrorismo" e contribuisce "a riconoscere nuove modalità d'infiltrazione criminale". La premier Meloni ricorda le tre vittime e il coraggio del generale "guida ed esempio". "Mai abbassare la guardia contro la criminalità organizzata".