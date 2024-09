Benevento-Potenza al via la prevendita

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 3 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiE’ iniziata laper, match in programma domenica 8 settembre allo stadio ‘Ciro Vigorito’ (20:45) e valido come terza giornata del torneo di Serie C. Questo il comunicato della società giallorossa che ufficializza i prezzi dei tagliandi e le modalità di vendita: IlCalcio comunica che a partire dalle ore 12:00 di oggi 3 settembre 2024 e fino alle ore 21:30 dell’8 settembre p.v., saranno disponibili sulla piattaforma Ticketone al link ticketone.it nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la partita di Campionato di Serie C, in programma il giorno 8 settembre p.v. alle ore 20:45.