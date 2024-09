Bambina di quattro anni muore dopo essere stata investita da un furgone nel Milanese

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Era stada unnel pomeriggio di martedì a Baranzate, nel. Subito soccorsa ètrasportata al Niguarda in codice rosso. Ma per le non c’è stato nulla da fare. La vittima è unadi, nata in Italia da genitori di origine egiziana. L’incidente è avvenuto intorno alle 18.30 in via Redipuglia. A travolgere la piccola, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, sarebbeunche procedeva in retromarcia guidato da un 57enne. Oltre agli operatori del 118, sono intervenuti sul posto anche i carabinieri della compagnia di Rho. Il conducente, riferiscono i carabinieri, è risultato negativo all’etilometro. Il veicolo è stato sequestrato e sono in corso gli accertamenti per appurare l’esatta dinamica dei fatti.