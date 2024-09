Ancora troppi i gatti abbandonati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) "Ormai non c’è più una stagione di emergenza per la cura dei, l’emergenza è continua come le chiamate per il recupero di gatte in avanzato stato di gravidanza o interventi sumalandati, spesso non di colonia", spiega Maria Adinolfi, presidente dell’associazione Arca 2005 odv che gestisce il canile cittadino. Adinolfi fa il punto anche sui cani ospitati e come aiutare, anche tramite buone pratiche, gli amici a quattro zampe. Sono tante "le segnalazioni diin difficoltà, con abitudini domestiche ma di cui non si riesce a dimostrare la proprietà,da persone che si trasferiscono e anziani che non intendono curarli se ammalati.