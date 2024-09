Alzheimer inquinamento e basso reddito aumentano i rischi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 3 settembre 2024) Col tempo, si sa, il cervello invecchia. Come del resto il corpo. E’ un processo fisiologico, legato a tanti fattori, a partire dalle circolazione del sangue. Ma, a prescindere dalle opportunità e daiofferti dalla predisposizione genetica, non bisogna pensare che non esistano fattori sociali in grado di accelerare, o al contrario rallentare, i fisiologici processi di senescenza. Perché ci sono elementi che impattano, magari in modo del tutto impercettibile sul fronte clinico ma pesantemente su quello sociale, su quanto avviene al sistema nervoso. Ora una ricerca ha provato a vedere quanto nei paesi in cui sono più forti le disuguaglianze sociali, che nascono dalle condizioni economiche oltre che dalla specifica situazione ambientale, possano avere un peso nel processo di invecchiamento cerebrale e sulle disparità tra età anagrafica e biologia.