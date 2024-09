US Open 2024 | Pegula doma Shnaider e torna ai quarti Haddad Maia elimina Wozniacki

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 2 settembre 2024) Prosegue il percorso netto a Flushing Meadows di Jessica, che si è liberata in due set di una rivale ostica come Dianaed ha raggiunto idi finale dello US. La tennista statunitense sta attraversando un momento di forma incredibile – è arrivata a New York con la vittoria a Toronto e la finale a Cincinnati – e lo ha dimostrato imponendosi con un sonoro 6-4 6-2 in 1h28? ai danni di un’altra avversaria in forma.troverà ora la vincente del match Swiatek-Samsonova, contro cui andrà a caccia della prima semifinale Slam in carriera e soprattutto del tabù(5 sconfitte finora) da sfatare. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMI Molto più combattuto l’altro incontro della serata, in cui Beatrizha piegato la resistenza di Carolinedopo 2h39? di gioco.