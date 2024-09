Tuttosport – il diamante da sgrezzare per Inzaghi

Leggi tutta la notizia su justcalcio

MILANO – Promessa sudamericana. Vice Bastoni. Nuovo Bisseck. Tomas Palacios, dopo essere sbarcato a Milano con l'etichetta di potenziale "craque", che per caratteristiche può ricordare il difensore italiano e che nei progetti della dirigenza nerazzurra dovrà ripercorrere, invece, le orme del compagno di squadra tedesco, è pronto per mettersi a disposizione di Simone. Con l'obiettivo di imparare e crescere il prima possibile, proprio sulla scia dell'ex Aarhus, partito in sordina e diventato poi con lavoro, voglia e abnegazione un'alternativa credibile a Benjamin Pavard.