Stabile confiscato alla mafia Sarà una sede della polizia locale

(Di lunedì 2 settembre 2024) Un immobile in via Bramante, acquisito ufficialmente al patrimonio comunale, diventerà presidio di legalità per aumentare la sicurezza del quartiere, unadistaccataper monitorare un territorio già sotto osservazione per problemi di sicurezza e decoro urbano. A darne notizianei giorni scorsi è stato il sindaco Simone Gargiulo. "utilizzato come appoggio all’ufficio dioppure affidato a enti terzi incaricati con procedura ad evidenza pubblica, ma sotto il controllo diretto– aggiunge il vicesindaco e assessoreSicurezza Andrea Villa – L’intento è quello di garantire un maggior presidio e controllo delle forze dell’ordine in città. Avere una presenza maggiore degli agenti servirà da deterrente e farà sentire al quartiere la vicinanza delle istituzioni.