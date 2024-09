Spalletti | Estate bruttissima dopo l’Europeo mi sento responsabile Ora una nuova Italia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Firenze, 2 settembre 2024 –il disastroso Europeo, l'si ritrova a Coverciano per preparare le due sfide di Nations League contro Francia e Israele, partite che andranno in scena il 6 e il 9 settembre.: “" "Ho trascorso una brutta– le parole del ct Luciano–. Il discorso andava sempre lì. Quando si parla di fallimento bisogna fare un'analisi un po' più corretta perché secondo me è riferita a quella gara lì, con la Svizzera,. Contro la Spagna anche abbiamo fatto male, siamo stati messi sotto, poi però la vittoria netta della Spagna ridimensiona un po' la brutta partita contro di loro. La partita contro la Svizzera, invece, è statasoprattutto come atteggiamento, siamo stati arrendevoli.