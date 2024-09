San Felice a Cancello | ritrovato il corpo della donna scomparsa si cerca ancora il figlio

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 2 settembre 2024) San. È statoildi 74 anni dispersa in seguito alla frana che si è verificata a San. Laerail 27 agosto scorso, ilè statoal centro del laghetto dell’ex cava Giglio. Ilè riaffiorato in superficie dal fondo del lago dell’ex cava dopo le numerose attività svolte dai vigili del fuoco con gommoni, sommozzatori e altri apparecchi. Intanto, continuano le ricerche del41enne che era con lei. Sorpresi dal maltempo in un loro terreno, madre estavano rientrando, ma l’Apecar su cui viaggiavano è stata travolta da un’ondata di fango e trascinata per centinaia di metri. Entrambi sono stati sbalzati fuori.