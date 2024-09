Robur testa al campo Tra ’misteri’ e certezze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) Inizia una settimana importante per il Siena, quella che tra l’altro porterà i bianconeri all’esordio di campionato contro il San Donato Tavarnelle nella riproposizione del match di Coppa Italia di domenica scorsa. C’è attesa però per i due appuntamenti fuori dalin programma nelle prossime ore. Questa sera alle 19, in una conferenza aperta anche ai tifosi che si terrà allo stadio Franchi, la società comunicherà qualcosa sulla quale però vige il riserbo più assoluto. Difficile pensare che il tema non sia il futuro del club, ma non vi sono. Mercoledì sera alle 20 al Battistero di Piazza San Giovanni, si terrà invece la presentazione della rosa che si appresta a iniziare il campionato e i relativi numeri di maglia che dopo l’anno in Eccellenza torneranno fissi.