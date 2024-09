Renzi è l’alibi che serve al Pd per continuare a non fare cose di sinistra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) di Giovanni Ceriani “Al Pdun alibi.. Al Pd”. Questo il sillogismo che spiega in maniera semplice e chiara il perché questo Pd (meglio, la segreteria Schlein) abbia un bisogno vitale di, di aprire a. Il punto è che al Pdun alibi per nondi. A Schleinun alibi per non ammettere pubblicamente di aver parlato in tutti questi mesi solo a titolo personale su guerra, precariato, diritti. Infatti, in un’alleanza solo con 5stelle e Avs, il Pd non solobbe la figura della forza destrorsa e conservatrice, ma pure rischierebbe di dover-di-, a partire dalla posizione sulla guerra fino alla posizione su Jobs Act e diritti sociali. Ma questo non può farlo, visto che il partito non è di Schlein ma dei soliti noti.