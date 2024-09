Paralimpiadi la lezione di Angela Procida appena beffata | Lo sport aiuta a ritrovare se stessi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti, che. Perdi un bronzo olimpico e che fai? Esci dalla vasca, e in 3 minuti non spieghi una gara, ma una visione del mondo. “Scusa se mi prolungo ma questo è un argomento importante”. È accaduto ieri alledi Parigi, in diretta ai microfoni di Raihagareggiato nei 50m dorso femminili S2. È arrivata quarta, per due soli centesimi. “Può capitare a tutti no? Ogni tanto bisogna provare l’ebbrezza del centesimo perso”. Ha un sorriso stampato sulle labbra. Con l’autoironia reprime un filo di delusione. Stavolta è andata così, ma giovedì un bronzo se l’è messo al collo: terza nei 100 dorso S2. È lo, è la vita. “Noi atleti ci proviamo sempre – chiarisce -, ma non è facile essere al 100% nell’occasione giusta. Bisogna normalizzare questo fatto. La volontà c’è, non sempre il risultato rispecchia la volontà”.