Paolo Benvegnù in concerto a Sesto Fiorentino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) Firenze, 2 settembre 2024 - La Targa Tenco? Solo l’ultimo riconoscimento per, outsider della musica prestato al miglior cantautorato, all’indie e al rock, inmartedì 3 settembre in piazza Vittorio Veneto a, nell’ambito della rassegna Liberi Tutti organizzata per l’80esimo anniversario della Liberazione. La serata è a ingresso libero. In primo piano “È inutile parlare d'amore”, ultimo album con cuisi è aggiudicato la Targa Tenco 2024 come “Migliore Album in assoluto”, oltre al secondo posto nella categoria “Miglior Canzone” con “L’Oceano”: un disco che indaga sulla potenza dell'immaginazione, dell'istinto, del pre-pensiero, dell'accudimento verso l'altro che sono presenti in tutti gli esseri umani.