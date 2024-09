Miyazaki - L’esprit de la nature la recensione | un documentario imperdibile per gli amanti dell’animazione

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 2 settembre 2024)- L'esprit de laè una piccola perla presentata in Venezia Classici, uninedito sulla vita e le opere di Hayao, l'amato regista e fondatore dello studio Ghibli. Oltre il frastuono dei film più attesi, oltre il clamore delle star e degli eventi glamour, i festival di cinema nascondono un cuore pulsante: un'anima fatta di piccole grandi pellicole che, spesso, si ha modo di vedere in sala solo in queste occasioni. Una di queste è- L'esprit de la, presentato in prima visione a Venezia Classici, che racconta il maestro del cinema animato giapponese attraverso una serie di filmati ottenuti grazie all'eccezionale autorizzazione dallo Studio Ghibli, ad interviste e a pareri di esperti che hanno nella loro carriera analizzato a fondo i lavori dello studio.