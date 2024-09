La seconda stagione di One Piece ha una finestra di uscita ufficiale | Quale sarà la data?

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 2 settembre 2024) Una recente telefonata con Netflix ha confermato ladidelladi One. L’ultimadi Onesi è conclusa con Luffy e la sua ciurma che si dirigevano verso la Grand Line nell’avventura del loro capitano per raggiungere il tesoro del titolo. Tuttavia, la scena post-credits dell’ultimo episodio ha mostrato il beniamino dei fan, Smoker, un membro devoto dei Marines che ha messo gli occhi sul pirata dal cappello di paglia. I fan stanno speculando da mesi su quando uscirà la prossimadi One. In base alla durata della produzione, si è stimato che la prossimapotrebbe uscire nell’estate o nell’autunno del 2025.