Judo il Giappone vince la prova a squadre e si impone nel medagliere dei Mondiali Cadetti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 2 settembre 2024) Nella notte italiana si è consumato l’ultimo atto dei Campionati2024 di, il Team Event. Unapurtroppo snobbata da alcuni Paesi e che ha visto la partecipazione di sole 6 formazioni in lizza per i 4 posti a disposizione sul podio. Assente l’Italia, che archivia la rassegna iridata Under 18 di Lima con un bilancio conclusivo di due bronzi, due quinti e due settimi posti nelle categorie individuali. Anche in questo contesto giovanile, sono state le due superpotenze globali Francia ea disputare la finale per la medaglia d’oro nel Team Event. Nella capitale peruviana si è imposta la selezione nipponica (consolidando così il primato nelgenerale della manifestazione con 3 titoli complessivi), sconfiggendo la compagine transalpina per 4-2.