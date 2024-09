Il mare tra profondità e inclusione | Ancona è un ponte tra i popoli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 2 settembre 2024) Come ogni anno si è rinnovata anche ieri mattina la tradizione della processione delle barche in occasione della Festa del, un evento che vuole onorare e celebrare il legame profondo tra la città e il suo. La manifestazione ha visto la partecipazione delle autorità civili e militari, dei pescatori, dei diportisti e di numerosi cittadini, tutti uniti in un momento di preghiera e riflessione. A partire dalle 10.15, il rimorchiatore "Elisabetta" ha salpato le sue ancore dalla banchina 1, dando il via alla solenne processione delle barche.