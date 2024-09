I nuovi dischi del fine 2024

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 2 settembre 2024) Milano. Mancano pochi giorni alladell’estate e anticipiamo alcuni deiprevisti il prossimo autunno. In questo periodo riparte la macchina della musica italiana per risvegliare il mercato del cd e del vinile. Mina fa ritorno con un nuovo album, a un anno e mezzo da “Ti amo come un pazzo” e dalla hit “Un briciolo di allegria” in duetto con Blanco. Il 27 settembre arriva il nuovo album di Ornella Vanoni dopo il precedente “Calma rivoluzionaria live 2023” con i suoi più grandi successi registrati ‘live’, arricchito dai due inediti “Calma rivoluzionaria” con Samuele Bersani e “Camminando”. Francesca Michielin con la sua nuova fase artistica è nell’album di inediti, compresa “Solite chiacchiere”, “Bonsoir” e il brano “Fulmini addosso” dal film “L’estate più calda”.