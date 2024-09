Formia le puntano una pistola e la derubano in casa | è caccia ai rapinatori

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 2 settembre 2024), 2 settembre 2024 – I Carabinieri della Compagnia Carabinieri disono intervenuti presso l’abitazione di una donna (40enne, di nazionalità rumena, aper un breve periodo di soggiorno) su richiesta della stessa in quanto vittima di rapina a mano armata posta in essere da due uomini. La stessa era stata oggetto di minacce (finanche con l’uso di una) e violenza fisica (prendeva uno schiaffo sul volto) e veniva derubata di 800 euro. Sono seguiti i rilievi da parte di personale specializzato del N.O.R. – Sez. Operativa, che ha materialmente esperito la campionatura delle tracce lasciate dai malviventi, oltre alla visione di alcuni video del circuito di sorveglianza cittadino fondamentali per la ricostruzione delle fasi immediatamente successive alla rapina e poter dunque indirizzare le indagini.