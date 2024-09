Energie rinnovabili +473 GW nel 2023 serve raddoppiarle ogni anno per gli obiettivi 2030

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 2 settembre 2024) La transizione energetica sta vivendo un paradosso affascinante. Da una parte, gli investimenti nellecontinuano a crescere a livello globale, alimentati dalla consapevolezza dell’urgenza climatica e dalla spinta verso un futuro più sostenibile. Dall’altra, però, la domanda di combustibili fossili non mostra segni di rallentamento; anzi, in alcuni casi, continua addirittura a crescere. Emblematico è il caso del carbone, un combustibile che molti considerano il più inquinante tra quelli ancora in uso. Nonostante la pressione internazionale per ridurne l’uso, la richiesta di carbone non ha ancora inserito la retromarcia, soprattutto nel triangolo economico formato da Cina, India e Indonesia.