È un delirio è stupido e ingiusto In Europa discorsi d’odio il no agli immigrati e il clima impazzito | Pedro Almodovar infiamma il Festival di Venezia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024)hato la stampa durante la presentazione del film in concorso alla Mostra del Cinema di, “The room next door” con Tilda Swinton e Julianne Moore, in uscita nelle sale in Spagna il 18 ottobre mentre in Italia arriverà il 5 dicembre. “Il mio film è la risposta a quelli che in Spagna e invengono definiti. – ha detto – Tutti abbiamo grandi problemi con l’immigrazione, vorrei parlare dei bambini privi di aiuto che lottano per arrivare nei nostri confini e il governo manda la marina affinché impedisca loro di entrare. Questo è un, è. Anche la questione del cambiamentotico non è per niente uno scherzo, dobbiamo fare molta attenzione”.