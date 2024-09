E’ un 13enne pontino il nuovo Campione Italiano di Dama Internazionale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 2 settembre 2024) Un talento precoce nel mondo dellaJacopo De Lellis, un ragazzo di soli 13 anni originario di Cisterna, ha conquistato il titolo didi. Nonostante la giovane età, Jacopo gareggia già contro professionisti, tra cui Maestri e Gran Maestri, dimostrando un talento eccezionale nel suo campo. Le prime vittorie e il riconoscimento locale Jacopo ha iniziato la sua avventura nel mondo dellaalla Scuola Volpi di Cisterna, che frequenta tuttora. Nel giugno 2023, l’ex Assessora allo Sport e alla Scuola, Emanuela Pagnanelli, lo ha premiato per la vittoria nella finale regionale del Trofeo CONI, un momento che ha segnato l’inizio della sua scalata verso il successo. Successi regionali e nazionali Nel settembre 2023, Jacopo ha rappresentato il Lazio in Calabria, vincendo con la sua squadra come rappresentativa regionale.