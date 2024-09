Condò | Mercato clamoroso di De Laurentiis! Napoli con argomenti seri per lo Scudetto

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 2 settembre 2024) In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Paolo, giornalista e opinionista per Sky Sport. Queste le sue parole sul: ”Le prove con Bologna e Parma sono state buone, ma ildi Deha riacceso tutta la piazza” “Ilè passato dalle scuse di Conte all’esaltazione più totale, nel giro di 15 giorni. Le prove con Bologna e Parma sono state buone, ma ildi Deha riacceso tutta la piazza. Dicoperché mai me lo sarei aspettato senza l’incasso di Osimhen. Ilha degliper loIlha degliper lo, con Conte che potrà lavorare tutta la settimana con un materiale da grande squadra. Gli azzurri fanno paura all’Inter e a tutte le altre.