Comunità di sentimenti Un’edizione da record La cultura conquista e crea condivisione

(Di lunedì 2 settembre 2024) Sarzana torna alla normalità. Sono stati lo scrittore Fabio Genovesi e l’attrice Alessandra Faiella a concludere, ieri a tarda sera, la XXI edizione del Festival della mente. Genovesi ha affidato il suo saluto a una conferenza su L’eterna grazia del render grazie. Faiella, accompagnata dal violoncello di Francesca Ruffini e dalle immagini di Cinzia Leone, ha portato in scena lo spettacolo Age Pride tratto dall’omonimo romanzo di Lidia Ravera. Si archivia cosìche, con i suoi 59 appuntamenti (36 per adulti, compresi 6 bis, e 23 per bambini e ragazzi) mette a segno un nuovo successo di pubblico. Una dimostrazione, commenta la sindaca Cristina Ponzanelli, "dell’amore per lache unisce Sarzana e il pubblico sempre più grande del suo Festival per tutto l’anno".