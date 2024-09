Castello di Carpiano brucia il fienile | Salva la parte storica dell’edificio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 2 settembre 2024) Paura, nel pomeriggio di ieri, aldi. Per cause ancora in fase di accertamento, un incendio si è sviluppato all’interno di unricompreso nel perimetro del fortino. Alcune roto-balle sono andate a fuoco e hanno richiesto l’intervento dei pompieri, arrivati sul posto con numerosi uomini e mezzi. A coadiuvare le operazioni di soccorso, carabinieri e polizia locale. Non si sono registrati feriti, ma i vigili del fuoco sono intervenuti - a livello precauzionale - anche col nucleo Nbcr per verificare l’eventuale presenza di amianto sul tetto del. In effetti, i primi rilievi hanno riscontrato la presenza di eternit sulla copertura, che tuttavia, per fortuna, non sarebbe stata intaccata dalle fiamme.