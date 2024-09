Calcio ufficiale una nuova regola | si applicherà quando un giocatore farà una X con le braccia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 2 settembre 2024) Introdotta unanelda venerdì 30 agosto. Ad ufficializzare la notizia è stata direttamente la Fifa. In pratica, chiunque durante una partita potrà far fermare il gioco all’arbitro incrociando leall’altezza dei polsi formando una X. Il gesto denuncerà il fatto di essere stato oggetto di insulti razzisti e attiverà così il primo passaggio del protocollo in tre fasi che potrà anche portare all’interruzione definitiva della partita.Leggi anche:in lutto: addio a Sol Bamba, morto a 39 anni Di questasi discuteva già da qualche mese, dopo che nel maggio scorso la Fifa aveva inviato una lettera a tutte le 211 federazioni affiliate, comunicando la messa ai voti della proposta nell’imminente Congresso di Bangkok.