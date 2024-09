Calci pugni e spranghe contro gli stranieri nel Napoletano | i raid d’odio di una gang di giovanissimi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Napoli, 2 settembre 2024 – Da due mesi Grumo Nevano vive nel terrore, una realtà in particolare per la comunità extracomunitaria, che ogni giorno rischia di essere aggredita da una misteriosa banda di. Avviene sempre all’alba o in tarda serata, quando – a detta del deputato Pd Marco Sarracino – i responsabili uscirebbero a bordo di una Honda SH bianca e nera o di una Fiat 500 bianca. In quei momenti ha quindi inizio la ricerca di vittime da assalire cone coltelli: punterebbero a migranti, pakistani, bengalesi e indiani. Non c’è alcuna pietà: la persona più giovane ad essere stata aggredita è un bambino di 8 anni. “Quello che sta accadendo a Grumo Nevano è di una gravità inaudita – le parole del parlamentare – La situazione è diventata insostenibile.