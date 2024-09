Boxe | a Tokyo il Mondiale unificato dei supergallo tra Naoya Inoue e TJ Doheny

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 2 settembre 2024) Si disputerà a, quando in Italia il giorno sarà ben più che avviato, il combattimento valido per il titolodei. Da una parte il giapponese, già campione IBF, WBC e WBO, dall’altra il suo sfidante, l’irlandese che vive in Australia TJ. All’atto pratico, è il tentativo, da grande favorito peraltro, da parte didi unificare una corona che già lo ha reso il secondo giapponese dopo Kazuto Ioka in grado di portare a casa titoli iridati in quattro differenti categorie di peso. Prima dei, era stato campione WBC dei mosca leggeri nel 2014, campione WBO dei supermosca da quell’anno fino al 2018, poi si era spostato nei gallo e infine ora nei