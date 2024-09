Barella operato e presto in gruppo Rischia Monza-Inter? La situazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 2 settembre 2024)questa mattina si è, per questo motivo non è stato convocato dall’Italia durante questa pausa dal campionato. Ecco il suo programma riabilitativo. STOP ‘TATTICO’ – Nicolòha approfittato della pausa per le nazionali per sottoporsi a unvento chirurgico. Questa mattina, presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano,è stato sottoposto a unvento endoscopico per risolvere una sinusite cronica che lo tormentava da tempo. L’operazione è stata eseguita con successo, e ora il giocatore osserverà qualche giorno di riposo prima di tornare ad allenarsi con il. Secondo quanto riferito dall’, l’operazione è perfettamente riuscita, e i tempi di recupero previsti sono brevi.