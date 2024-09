Temporale improvviso fa esondare torrente trenta turisti coinvolti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 1 settembre 2024) Valle Camonica è stata teatro di una brutta disavventura per una trentina di escursionisti, rimasti bloccati a causa di unche ha provocato una frana in Val D’Avio e l’esondazione delSalimmo nel territorio di Temù. Le intense piogge hanno causato un’improvvisa ondata di acqua che ha trascinato con sé detriti, materiale e fango, bloccando le strade di accesso a valle. Gli escursionisti, che al momento dell’esondazione si trovavano in un rifugio, si sono ritrovati impossibilitati a proseguire lungo il percorso per il rientro. L’allarme è stato lanciato tempestivamente, permettendo un rapido intervento dei vigili del fuoco che, utilizzando più mezzi, sono riusciti a recuperare tutti i presenti nel corso delle ultime ore.