Rublev-Dimitrov oggi in tv | orario canale e diretta streaming ottavi US Open 2024

(Di domenica 1 settembre 2024) Andreyse la vedràcontro Grigornel match valido per glidi finale degli US. In un tabellone pieno di sorprese e risultati inaspettate,sono l’eccezione visto che hanno rispettato il pronostico e si sono spinti fino alla seconda settimana. Per entrambi si tratta di un’occasione enorme che rischia di non ricapitare, anche in virtù dell’eventuale quarto di finale contro uno tra Popyrin e Tiafoe. Il russo cerca la sua prima storica semifinale Slam dopo 9 sconfitte nei quarti, mentre il bulgaro vuole tornare a disputare la semifinale di un Major, che manca da 5 anni (l’ultima proprio a New York nel 2019). Prima di spingersi così avanti con la mente, però, ci sono ben due partite da vincere e la prima è particolarmente difficile.