Musica e schiamazzi stop a due locali Il sindaco Giovannetti mette i sigilli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) Pietrasanta (Lucca), 1 settembre 2024 – In un casoall’attività alle 22 per cinque giorni. Nell’altro, invece,allaalle 22 finché i gestori non avranno adottato tutte le misure necessarie per contenere l’emissione dei decibel. È l’esito dei provvedimenti presi dalAlbertonei confronti dei due esercizi pubblici in questione, entrambi nel centro storico, finiti nel mirino dei residenti a causa dialta efino a notte fonda. Episodi, va detto, che nelle passate stagioni estive si erano ripetuti con una certa frequenza, mentre quest’anno tutto sommato la convivenza tra attività, residenti e villeggianti non ha registrato eccessi. Tranne, appunto, le situazioni sfociate nelle due ordinanze firmate ieri dal