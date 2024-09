Moto3 Rueda vince in rimonta il GP d’Aragon Primo podio in carriera di Lunetta!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) Josè Antonioviene fuori alla distanza grazie alla sceltante della gomma dura al posteriore e si aggiudica il Gran Premio2024, dodicesimo round stagionale del Mondiale. Si tratta della prima affermazione innel Motomondiale per il giovane spagnolo del team Red Bull KTM Ajo, che ha saputo resistere nelle fasi iniziali su una pista ancora chiazzata (dopo la pioggia della notte scorsa) per poi sfoderare unastrepitosa.si è ritrovato dunque in una situazione tecnica favorevole negli ultimi giri, riprendendo la coppia di testa e superando senza troppi patemi i due talenti forse più cristallini della categoria.